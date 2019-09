Åpning av styrkestien i Flå

Nyheter

Leder i Flå IL, Berit Bolland, uttaler at et mangeårig ønske om en ny tursti er oppfylt. Idrettslaget har som hovedsatsningsområde å lokke flåbyggene ut av sofaen, og ut i naturen for å utøve en eller annen form for fysisk aktivitet. Kombinasjonen trim og friluftsliv har i mange år vært populært for bygdas innbyggere, og dette ville Flå IL bygge videre på.