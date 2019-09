Forventer negativt årsresultat på nesten to millioner i Midtre Gauldal

Nyheter

- Halvårsregnskapet for Midtre Gauldal kommune viser et mindreforbruk på 3,078 millioner kroner, men prognosen for resten av året viser en negativ ubalanse i driften med 7,8 millioner. Noen av disse utgiftene skyldes utfordringer knyttet til ressurskrevende brukere og noe er politiske prioriteringer/tiltak utover budsjett i pleie og omsorg, forteller Dragåshaug til Trønderbladet.