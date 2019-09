Streiken i Felleskjøpet fortsetter

Nyheter

Felleskjøpet Agri kom torsdag ettermiddag med et tilbud for å få avsluttet konflikten. – Tilbudet er ikke i nærheten av å innfri våre krav, svarer Negotia.

Lokalt har ikke streiken fått store konsekvenser. Felleskjøpet-butikken på Klett har ikke vært hardt rammet.

- Lokalt vil det variere hvordan dette påvirker, men per nå er ikke avdelingen på Klett påvirket, sa Thomas Skjennald, kommunikasjonssjef i Felleskjøpet til Trønderbladet i forrige uke.

352 ansatte i Felleskjøpet Agri er tatt ut i streik

Felleskjøpet tilbyr nå å sikre at de ansatte får videreført blant annet gruppelivsforsikringer samt full lønn under sykdom og foreldrepermisjon som i dag.

Til dette svarer Negotia følgende:

- Vi synes det er positivt at Felleskjøpet Agri ønsker å avslutte denne konflikten. Det ønsker vi også. Det tilbudet bedriften har kommet med nå er imidlertid ikke i nærheten av å innfri våre krav. Tilbudet berører overhodet ikke våre medlemmers opparbeidede vilkår når det gjelder blant annet tillegg for sen arbeidstid, helligdagstillegg, vakttillegg og provisjonsavtaler.

Negotia sier at det er bra at arbeidsgiver nå tilbyr å videreføre full lønn under sykdom og gruppelivsforsikring. Dersom arbeidsgiver også er villig til å sikre de øvrige rettighetene inn i NHO-systemet, så er de innstilt på å finne en løsning.

- Våre medlemmers lønnsvilkår vil bli kraftig redusert hvis vi godtar tilbudet fra bedriften. Tilbudet kan derfor ikke aksepteres, uttaler fagforeningen.