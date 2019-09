Pøsregn litt til og så skal det ta slutt

Nyheter

Regnvær dag etter dag er typisk høstvær, og mye nedbør har det kommet i det siste. Meteorologisk institutt opplyser at det siste 30 døgn er målt 135,4 mm ved Soknedal målestasjon. Skikkelig vått var det 16. september for da kom det 45,8 mm, og det er like mye nedbør som det kom i løpet av hele mars måned. Til sammenligning kom det hele 194 mm i august i fjor.

Ja, det har regnet mer enn normalt i sommer Mens det i fjor var tørkesommer, har det i år regnet mer enn normalt.

Ifølge Meteorologisk institutt kan vi vente oss et helt annet vær framover, og det blir mer sommerlige temperaturer med opp i 16-17 grader. Sola blir synlig for fullt, og fra lørdag blir det sol i minst ei uke framover. Dette er sikkert godt nytt for bøndene som venter på å få høstet inn resten av avlingene. Det står fortsatt en del korn igjen på åkrene.