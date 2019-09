Jordene egner seg ikke for parkering i år

Nyheter

"Åpen Gård" venter flere tusen gjester til Øya videregående skole på lørdag. Skolen har massevis av traktorer for å dra opp biler som kjører seg fast på jordene, men Anders Eggen i arrangementskomiteen sier de ikke ønsker en slik situasjon.

- Når det er tørt har vi brukt å parkere biler på jordene, men i år det altfor bløtt til at det går an. Derfor anbefaler vi at folk parkerer på Skjerdingstad planteskole, og så blir det matebuss derfra, sier Eggen, og legger til at det er meldt stort sett oppholds på lørdag.

Han regner med at det er plass til bare 100 biler ved skolen, og at disse parkeringsplassene blir brukt opp veldig fort.

- Skolen har fire minibusser, og de vil kjøre hele dagen etter behov. Både parkering og matebuss er gratis, forklarer Anders Eggen.

Også innkjørselen til skolen blir stengt. Det gjøres for å unngå kø på E6 av biler som skal svinge inn, og for å slippe parkerte biler inne på stevneområdet.

Anders Eggen anbefaler dem som kommer nordfra om å kjøre gamle E6 gjennom Søberg og direkte til Skjerdingstad.

"Åpen Gård" skjer på tradisjonelt vis med aktiviteter, utstillere, demonstrasjoner, konkurranser, åpent fjøs og servering.Ved siden av familiedagen på lørdag blir det stor fagdag på fredag med digitalt presisjonslandbruk som tema. Arrangører av "Åpen Gård" er bondelaga og skogeierlaga i Melhus kommune, Øya videregående skole, Horg og Flå bygdeungdomslag, Melhusbanken og Norsk Landbruksrådgiving.