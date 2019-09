22 mister jobben i konkurs

Nyheter

DM Stål drev i leide lokaler på Øysand, og produserte stålkonstruksjoner til større bygg. De hadde 22 ansatte, men onsdag ble det slutt på virksomheten. Firmaet leverte begjæring om oppbud, og Sør-Trøndelag Tingrett fastslo at det var grunnlag for konkurs. Daglig leder Darek Marek Sliwa opplyser at det var drift i selskapet fram til tirsdag.