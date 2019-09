Politiet kjente hasjlukt og anmeldte fire menn

Nyheter

Fire unge menn er anmeldt for bruk og oppbevaring av narkotika etter at politiet oppsøkte en bolig i Melhus mandag kveld. Det melder politiet på egen Facebook-side. Politiet dro til boligen etter mistanke om at det ble brukt narkotika på stedet.

- Patruljen kjente hasjlukt og observerte brukerutstyr da de gikk forbi aktuell leilighet. Inne i leiligheten fant patruljen hasj, og marihuana som formentlig var forsøkt gjemt i søpla i all hast. Fire unge menn ble anmeldt for bruk og oppbevaring av narkotika, opplyser politiet.

Avsnittsleder Espen Konstad sier at politiet kjenner til at ungdom i Melhus bruker narkotika.