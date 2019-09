Flest kvinner i toppen

Nyheter

Få steder i Norge og om ingen er det kvinnelig ordfører, kvinnelig varaordfører og kvinnelig rådmann slik Melhus har fått etter kommunestyrevalget. Som omtalt ble Jorid Jagtøyen (Sp) ny ordfører etter at Senterpartiet, Høyre og Melhuslista ble enige om en samarbeidsavtale. Avtalen resulterte i at Stine Estenstad (H) fortsetter som varaordfører. Rådmann i Melhus er Katrine Lereggen.

Trønderbladet har kontaktet Kommunal Rapport for å høre om det finnes en så kvinnedominert kommuneledelse andre steder i landet, og har fått til svar at det er for tidlig å si noe om dette siden det fortsatt pågår forhandlinger i noen kommuner.

Når det gjelder kjønnsfordelingen i det nye kommunestyret, er tendensen en helt annen. Kommunestyret har 37 representanter og av disse er 14 kvinner og 23 menn.