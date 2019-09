Dette mener melhuspolitikere om vindkraft i egen kommune

Nyheter

Det ble ingen politisk storm da Melhus formannskap skulle ta stilling til NVEs forslag om å bygge vindkraftanlegg i Melhus. Et enstemmig formannskap vedtok uten debatt at Melhus kommune stiller seg avvisende til at det skal etableres vindkraftanlegg i Melhus slik Norges vassdrags- og energidirektoratet har foreslått.