Bygger ny politistasjon på Heimdal

Nyheter

Melhus fikk ikke den nye politistasjonen, og nå er det klart at den blir bygd i Heimdal sentrum. Politiet har lenge ventet på en avklaring, og har måttet ty til midlertidige løsninger for å få det til å gå rundt. I tillegg til politistasjonen i Heimdal sentrum, har politiet også leid lokaler i det tidligere Adressa-bygget og har stasjonert ansatte på Midtre Gauldal lensmannskontor.

Aldri har Midtre Gauldal lensmannskontor vært så bra bemannet Politiet vet ennå ikke hvor politistasjon sør skal bygges, og plassmangel fører til at mange politiansatte er flyttet til Støren.

- Vi er veldig glade for at valg av leverandør nå er tatt. Det vil bety mye å få på plass stasjon sør, både for våre ansatte og for publikum. Vi ser også frem til samlokalisering med Namsfogden, uttaler visepolitimester Marit Fostervold i ei pressemelding.

Den nye politistasjonen skal bygges i Johan Tillers veg, og politiet skal leie lokaler av Smedbrua Eiendom. Politiets Fellestjenester hr inngått leiekontrakten. Ifølge pressemeldinga skal Politistasjon sør være innflyttingsklar i første halvdel av 2021.

Her er politikontakten Politikontakten Snorre Løvseth vil være et ja-menneske.