Sp har inngått avtale med H og Melhuslista

Nyheter

Forhandlingsleder Fritz Arne Haugen i Melhus Senterparti skriver i en tekstmelding til Trønderbladet mandag kveld at Senterpartiet, Høyre og Melhuslista har inngått samarbeidsavtale.

Trønderbladet har tidligere skrevet om at Senterpartiet har invitert Høyre og Melhuslista til sonderinger, men har holdt døra åpen for samtaler med alle partiene. Senterpartiet ble det største partiet under valget i Melhus, og hadde forventning om å få ordførervervet. Partiet fikk 30,3 prosent av stemmene.

Ordfører og varaordfører

- Vi er akkurat ferdig med forhandlingene. Forhandlingene har ført til at det er en avklaring på hvem som blir ordfører og varaordfører, sier forhandlingsleder Haugen som også er leder i Melhus Senterparti.

Forhandlingene har resultert i at Jorid Jagtøyen (Sp) blir ordfører igjen, mens Stine Estenstad (H) blir varaordfører en ny periode. I forrige periode hadde Arbeiderpartiet ordførervervet mens Høyre hadde varaordføreren.

- Vi er ikke helt i mål med resten, og det gjelder også fordeling av plasser i formannskapet. Det handler blant annet om kjønnsfordeling. Vi har villet være grundig og finne ut hva som er det beste for oss. Men vi er enige om at vi skal bli enige, sier Haugen.

Senterpartiets gruppe i kommunestyret består av 3 kvinner og 8 menn, mens Høyre har 2 kvinner og 2 menn. Melhuslista har 1 kvinne og 3 menn. Tilsammen blir det 6 kvinner og 13 menn. Høyre og Melhuslista fikk inn fire hver i kommunestyret, men forhandlingsleder Haugen mener at siden Høyre i prosent fikk større valgoppslutning enn Melhuslista, skulle Høyre få varaordførervervet.

Politisk plattform

- I neste uke begynner vi arbeidet med den politiske plattformen. Den skal være stødig i fire år, og vi må prøve å få til en stødig styring av Melhus i fire år., forklarer Haugen.

Resultatet av forhandlingene skal opp i de respektive styrene ifølge Haugen. Konstellasjonen Sp, H og Melhuslista gir knappest mulig flertall i kommunestyret, og Haugen forteller at Senterpartiet har snakket med flere partier om et mulig valgteknisk samarbeid.

Saken oppdateres!