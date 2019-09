Etterlyser vitner etter dødsulykke i Singsås

Nyheter

Fredag omkom en eldre mann i ei trafikkulykke på fylkesveg 30 på Forsetmoen i Singsås, og etterforskningsleder Per C. Stokke i Gauldal politistasjonsdistrikt forteller at politiet etterforsker hendelsen. Av hensyn til etterforskninga ønsker Stokke ikke å gå inn på hvilke opplysninger politiet sitter på når det gjelder ulykka.

- Vi har ikke konkludert med årsaken til ulykka, sier Stokke.

Stokke opplyser at navnet på den omkomne ikke er frigitt. Mannen er ifølge Stokke fra Gauldalen. Han satt i et lite kjøretøy og ble truffet av en tilhenger.

- Vi har avhørt flere vitner. Såvidt vi vet, var ingen vitner til selve ulykka. Hvis det er vitner som har sett hendelsen og som ikke har vært i kontakt med politiet, vil vi gjerne bli kontaktet, sier Stokke.

Førerkortet til den andre sjåføren er fortsatt beslaglagt ifølge Stokke.