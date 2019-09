Bolighuset i Fagerlia berget i siste liten

Nyheter

Brannen ble meldt klokka 9.12. Den var kraftig røyk- og varmeutvikling i sokkelen i huset. Ingen personer ble skadet og huset berget, men skadene beskrives som store.

Innsatseder Ole Stig Bjørhovde sier nødetatene forberedte seg på en storbrann. Over 20 personer fra politi, brannvesen og ambulanse rykket ut.

- Brannen oppstod i et rom i sokkelen hvor det ble oppbevart en del turutstyr. Varmen gjorde at det gikk av skudd inne i et våpenskap. Det var også små propanbokser som eksploderte. Røykdykkerne måtte trekke seg tilbake ei lita stund, sier Bjørhovde.

Det var stor røykutvikling på stedet, men lite synlige flammer utvendig.

Innsatslederen kjenner ikke brannårsaken, men det blir satt i gang etterforskning.

Saken oppdateres.