Shoppestopp: Nekter seg nye klær

Elevene på service og samferdsel fikk ikke fri til å dra på klimastreiken i Trondheim i slutten av oktober. Nå har de tatt sitt eget initiativ med shoppestopp og klesbyttedag.

– I oktober planla skolen ei miljøuke, men vi ønsket å gjøre noe mer ut av det. Vi i klassen bestemte oss for å ha shoppestopp i hele oktober, og oppfordrer resten av elevene til det samme, forklarer Kevin Høiseth.

Inspirerer andre

Elever i klassen skal lage en film fra et typisk klesskap, og bruke Facebook til å inspirere elever i hele Trøndelag til å bremse innkjøpet av nye klær i oktober.

Victoria Frengen Fredriksen forteller at de også skal besøke Gimse ungdomsskole for å inspirere til miljøvennlig shopping.

– Vi ønsker å engasjere andre til å gjøre en innsats for miljøet, og vise at det går an å gjøre noe. Klassen vår er veldig inspirert, sier Victoria.

Weronica Blom Stene har inntrykk av at miljø er noe som engasjerer ungdom.

– Kullkraft kan vi liksom ikke gjøre så med, men vi kan bli bevisst hvordan klesforbruk påvirker miljøet. Vi så en film om hvordan bomull blir laget. Store innsjøer blir tappet ut, drikkevatnet ødelegges og risåkrene er fulle av kjemikalier. Det trengs ti fulle badekar med vatn for å lage ei t-skjorte. Det er ganske sjokkerende, sier Weronica.

Tror de skal klare det

– Hvordan blir det å kutte ut kleskjøp i én måned?

– Det blir litt rart, og i begynnelsen prata vi om at vi kunne ha funnet oss noe enklere. Men nå er vi innstilt på det, og da tenker jeg ikke så mye over det. Det beste blir nok å holde oss helt unna kjøpesenter og shopping, sier Weronica.

For å lindre litt på kjøpetrangen skal elevene på service og samferdsel arrangere en klesbyttedag på skolen i oktober.

– Det blir en mulighet til å finne ut hva som ligger innerst i skapet, og ta med noe man ikke har bruk for. Vi håper å få til en sånn dag cirka hver tredje måned. Det som blir til overs gir vi til Røde Kors, forklarer Kevin.

Imponert lærer

Kontaktlærer Hege Kolberg er henrykt over elevenes iver for å få til dette.

– Her har vi en klasse som har gått sammen bare i tre uker, og så får de til et sånt engasjement rundt miljøet. Jeg er imponert over hva de har fått til, ved å fokusere på tekstilindustrien og forurensning, sier læreren, som også har pålagt seg shoppestopp i oktober.

– Jeg skal til Frankrike med fire elever i oktober, så det blir nok en lett koffert heim, sier Hege.

– Det er et stort kjøpepress på ungdommene. Før kom det nye kleskolleksjoner fire ganger i året. Nå er det et konstant trykk, med klesmoter og tilbud i butikkene, sier Hege Kolberg.

Hun sier prosjektet til elevene er lærerikt både i forhold til markedsføring og økonomi, som er viktige fag på linja service og samferdsel.