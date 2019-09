Det nye bispedømmerådet har ingen medlemmer sør for Trondheim

Nyheter

Lørdag ble valgresultatet klart i Nidaros bispedømme, som er identisk med Trøndelag fylke. Bare to av de sju representantene kommer fra det gamle sørfylket, og ingen bor sør for Trondheim. Dette til tross for at både Rindal og Halsa blir lagt til i bispedømmerådet.