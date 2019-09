Denne pendleren har tatt bil for buss ekstra bokstavelig

Nyheter

Lars Svanholm som er daglig leder i Svanholm begravelsesbyrå og bosatt på Brekkåsen i Melhus, har delt bildet av kollegaens bil i protestgruppa for direktebuss mellom Brekkåsen og Stjørdal. På bilskiltet til elbilen står det "Min AtB", og Svanholm forteller at det er kollegaens syn på AtBs omlegging av busstilbudet fra 3. september. Kollegaen er styremedlem i begravelsesbyrået.

- Kollegaen min bor i Trondheim, og han brukte bussruta 38 mellom Brekkåsen og Stjørdal når han skulle på jobb i Stjørdal. Busstilbudet mellom Trondheim og Stjørdal er blitt dårligere etter at metrobussen kom, og han kjører heller bil slik jeg også har valgt å gjøre, sier Svanholm til Trønderbladet.

Ga opp bussen

Svanholm forteller at han var en flittig bussbruker på ettermiddag og kveld, men at han har gitt opp bussen på grunn av omstigningspunktet på Stor-Rosta, mye venting på omstigningspunktet og forsinkelser.

- Det har også vært bussjåfører som ikke har visst om de skulle kjøre ruta for ekspressbusser eller ikke og hvor bussholdeplassene er. Nå tar det mye lenger tid å ta bussen til Trondheim enn før, og i en hektisk hverdag går det ikke. I stedet for å kjøre bil slik jeg gjør nå, skulle jeg gjerne ha tatt bussen. Bussen var genial i de åtte årene vi hadde direktebuss, men ikke nå som vi må bytte 2-3 ganger mellom Brekkåsen og Trondheim. Når det blir vinter blir det ikke særlig trivelig å stå på omstigningspunktet og det gjelder også om AtB bytter til Tonstad, sier Svanholm.

Trønderbladet har tidligere skrevet om at AtB vurderer å gå vekk fra Stor-Rosta og heller bruke Tonstad fordi det er omstigningsterminal der og flere busser som er innom det punktet. Men også der er det et ingenmannsland siden det er verken kiosker eller butikker ved omstigningspunktet.

Svanholm begravelsesbyrå har avdelinger i Melhus, Trondheim, Malvik og Klæbu, og Svanholm sier at toget ikke er noe alternativ for ham siden kontoret er på Moholt.

- Jeg ser at folk har hoppet over fra AtB til tog eller bil, men jeg kan ikke ta tog siden det er et stykke fra jernbanestasjonen til Moholt, forklarer Svanholm.

Statens vegvesen har opplyst til Trønderbladet at trafikken på E6 nord for Melhus sentrum og på Klett har økt etter omlegging av bussrutene, men at vegvesenet er usikker på om trafikkøkninga skyldes sesongmessig variasjon.