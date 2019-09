Vinglet voldsomt på E6

Nyheter

Tirsdag klokka 17 fikk politiet melding om merkelig kjøreatferd på E6 ved Ler.

- Bilen vinglet fryktelig i veibanen. Den er registrert på en eldre mann. Politiet hadde ikke kapasitet til å rykke ut, sier avsnittsleder Espen Konstad ved Politistasjon sør.

Konstad sier at politiet gjerne vil ha melding om vinglete kjøring selv om det ikke alltid er slik at politiet har mulighet til å dra ut. Ellers har Konstad et råd:

- Politiet er opptatt av at folk skal være i stand til å kjøre bil. Hvis folk ikke har førlighet til å kjøre bil, ikke er edru eller ikke klarer å konsentrere seg, må de ikke føre kjøretøy, sier Konstad.