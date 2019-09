Innfører «lønningspils» på Støren kulturhus

Nyheter

Dette er et nytt konsept på Støren kulturhus.

- Kvelden er uforpliktende og uformell. Arrangementet er tuftet på en gammel tradisjon, der man møttes under begrepet «lønningspils». Vi setter fram spill som blant annet sjoelbak, sjakk, kortstokk, fusballspill og lignende, sier Solem.

Støren kulturhus ønsker å være et sted der folk møtes.

- Vi er kreative og rause, og vi ønsker å legge til rette for et bredt spekter av ulike arrangementer. Alle er velkomne til lønningspils, og vi vil tro at unge voksne og oppover ønsker å ta turen, sier Solem.

