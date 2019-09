Ap har ikke lenger stort håp om å få ordføreren i Skaun

Nyheter

Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Skaun, Siri Grøttjord, tror det skal holde hardt for at hun skal kunne kle på seg ordførerkjedet.

- Det er fortsatt mulig, men først skal vi snakke med Senterpartiet, så får vi se hva konklusjonen der blir, sier Grøttjord.

Hun legger til at et eventuelt samarbeid med Sp sannsynligvis vil bety at Gunn Iversen Stokke vil bli ordfører.

- Det er rett og rimelig at vi prater med dem. Vi har et samarbeid i dag, og vi er glade i rød-grønt samarbeid. Men om det ikke går, så skal vi snakke med de andre også, sier Grøttjord, som tror hun må jobbe hardt for at ordføreren skal bli rød.

Forhandler

Grøttjord sier at hun er superfornøyd med valgkampen, og at partiet har holdt stand og demt opp den nasjonale trenden, i tillegg til at Sp ikke har hatt den veksten som de har hatt i resten av landet.

Trønderbladet har vært i kontakt med Stokke, som er opptatt med forhandlinger også etter fylkestingsvalget. Hun har ikke hatt anledning til å gi en uttalelse. Stokke er fylkesleder for partiet, og nummer to på nominasjonslista.

Både Sp og Ap mister trolig et mandat i kommunestyret i Skaun. Fremdeles er det en del forhåndsstemmer som skal telles opp. Der ligger Sp på vippen til å stjele et mandat fra Frp. FrP er garantert inne med den tidligere Radio 1-profilen Kim Rud Petersen, mens fylkespolitiker Anita Gilde kan miste plassen i kommunestyret.

Tror på avklaring i kveld

MdG er for første gang inn i kommunestyret i Skaun, mens KrF er tilbake etter en periode på sidelinjen. Høyre ser ut til å få inn sin tredje kandidat, mens Buviklista holder stand på to representanter. SV får også inn en representant.

Buviklistas Bjørn Hammer sier til Trønderbladet at han har vært i samtaler med begge leirene, og at han tror på en avklaring i løpet av kvelden.

- Det er litt kontakt i begge retninger, og det har vært noen diskusjoner, sier han.

Buviklista hadde håpet på en tredje representant, men fikk noen få prosenter for lite. Hammer var varaordfører i forrige periode.

Også Grøttjord sier at hun tror det blir en avklaring den ene eller andre veien i kveld.