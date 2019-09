Fikk bot etter å ha kjørt av veien og skadet seg

Nyheter

16.mai gikk det galt da en gauldaling i slutten av tenårene kjørte utfor veien i en kommune ved kysten av Trøndelag. Utforkjøringa endte med at han fikk brudd i ryggen, blødning i magen og sår på overkroppen. Han ble fløyet til sykehus og lå på sykehuset i fem dager.

Nylig måtte han møte i Sør-Trøndelag tingrett tiltalt for ikke å ha ferdes hensynsfullt, ikke vært aktpågivende nok eller varsom nok. I tingretten forklarte unggutten at han i noen sekunder tok oppmerksomheten vekk fra veien og kjøringa, og det medførte at han kjørte av veien. Han forklarte at han var helt våken. Utforkjøringa var ved midnatt, og tenåringen skulle dra til Trondheim for å feire 17. mai sammen med kjæresten.

I retten forklarte tenåringen at førerkortet er viktig for ham i forbindelse med at han har fått lærlingplass. Det tok retten hensyn til, og han ble dømt til å miste førerkortet i to måneder i stedet for 6-12 måneder. I tillegg fikk han ei bot på 7000 kroner. Han har vedtatt dommen.