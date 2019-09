Busskrisen: Frykter uopprettelig skade

Nyheter

- Min største frykt er at innen ting kommer på plass, kan det ha blitt uopprettelig skade, sier Einar Gimse-Syrstad som er leder for brukerutvalget for kollektivtrafikk i Melhus kommune.

Brukerutvalget skal ha møte med AtB, og budskapet fra Gimse-Syrstad (Ap) er at direktebussen mellom Melhus og Trondheim sentrum må komme tilbake igjen.

- Jeg hører at foreldre er bekymret for å sende ungene til byen og at eldre ikke vil ta bussen. Vi som pendler til byen i rushtida har ingen problemer, men det er noe annet for turnusarbeidere og funksjonshemmede, sier Gimse-Syrstad.

Stort engasjement

Gimse-Syrstad har merket seg det store engasjementet på nettet rundt det nye busstilbudet, og han er glad for at så mange har sagt sin mening på aksjonsgruppas Facebook-side. Over 3000 har meldt seg inn i gruppa, og over 2000 skrev under på ei underskriftsliste for å få direktebussen tilbake. Torsdag kveld overleverte Jan Arne Vold og Kirsti Øverland underskriftene til administrerende direktør Janne Sollie.

AtB kan ikke love direktebuss AtB beklager at det har vært en del innkjøringsproblemer, men vil ikke umiddelbart åpne for flere direktebusser for å bøte på misnøyen.

AtBs administrerende direktør Sollie mener at politikerne ble informert om det nye busstilbudet med omstigningspunkt.

- Vi ble informert om at det ville bli en ruteendring, men ikke om hvor det permanente omstigningspunktet skulle komme, hvor det midlertidige omstigningspunktet Stor-Rosta og at det ikke var klart på Brekkåsen. Både jeg og Jan Frode Hatlen fra Venstre var skeptiske til omstigningspunkt fordi det vil bli et ekstra hinder. Jeg bytter buss hver dag jeg drar på jobb, men for dem som ikke er vant til det vil det bli et ekstra hinder, sier Gimse-Syrstad.

AtB er ikke umiddelbar positiv til direktebuss selv om det kommer penger til dette fordi selskapet tror det kan komme krav fra for eksempel Klæbu om direktebuss.

- Jeg ser de prinsippielle invendingene fra AtB, og mye av grunnlaget for metrobussen vil falle bort. Men melhusbyggene er frustrerte, sier Gimse-Syrstad.