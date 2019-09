Nyheter

Politiet melder fredag ettermiddag at det har vært et trafikkuhell på E6 sør for Melhus sentrum, og da i sørgående retning.

En moped skal være involvert. Ifølge politiet blir fører undersøkt av ambulansepersonell på stedet, men det skal ifølge politiet ikke dreie seg om alvorlig skade. Politiet har også rykket ut til stedet.