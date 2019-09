- Ikke gyldig skjenkebevilling ved Støren Hotel

Nyheter

I rapporten fra Securitas’ kontroll 17. august kan man lese at det ble avdekket det som virker som salg uten bevilling. Kontrollørene satt i bil på utsiden for å observere inne i lokalet. Det ble observert at en ansatt skjenket brun væske i et Dahls ølglass, tok betalt for denne og leverte varen fra seg til en mann. «Deretter gikk nevnte mann ut av baren og satte seg utenfor inngangspartiet sammen med tre andre. Når ansatte hadde tatt betalt for varen og skjenket opp i glasset, gikk hun på bakrommet/kontoret med tomgodset».