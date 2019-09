Freder Gauldal brann og redning

Nyheter

Ordførerkandidat Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) og partileder Einar Gimse-Syrstad (Ap) bekrefter at Arbeiderpartiet ønsker å frede Gauldal brann og redning slik at det ikke skal bli en sammenslåing med Trøndelag brann og redningstjeneste. Tidligere har Arbeiderpartiet gått hardt ut mot Senterpartiet som ville stoppe fusjonsprosessen.