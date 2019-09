Fortsatt rykende uenig om penger fra Byvekstavtalen skal betale direktebuss

Nyheter

- Det er helt absurd at Per Olav Skurdal Hopsø som leder fylkets transportkomite, reagerer på at et enstemmig Melhus formannskap har vedtatt at fylkeskommunen har ansvaret for å betale for kollektivtilbudet, sier Guro Angell Gimse (H) fra Melhus som er listekandidat til fylkestingsvalget og som har permisjon fra vervet i fylkestinget mens hun er statssekretær.