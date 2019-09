Nyheter

Trønderbladet fikk tidligere i uka opplyst fra politiet at politiet fikk melding om bærplukkere i et skytefelt, og politiet anbefalte sterkt at bærplukkere følger med på hvor de plukker bær.

Einar Økdal, leder i Flå skytterlag, sier at bærplukkinga ikke foregikk på banen til Flå skytterlag, men et stykke unna.

- Skytinga skal ha vært i et grustak to kilometer unna og med hagle. Vi skyter ikke med hagle, sier Økdal.