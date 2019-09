Fløttum ut mot Jonli: - Det er en usannhet

- Jeg reagerer på at Lars Jonli i Støren taxi skriver til fylkeskommunen at Midtre Gauldal har vedtatt å sentralisere eldreomsorgen, slik at all pleie blir lagt til Støren. Det er en usannhet, sier Svein Fløttum i Senterpartiet.