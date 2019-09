AtB kan ikke love direktebuss

Nyheter

Torsdag ettermiddagen overleverte Jan Arne Vold og Kirsti Øverland de 2042 underskriftene som er kommet inn fra folk som krevd direktebuss, til administrerende direktør Janne Sollie i AtB.

De to la fram synspunkter fra underskriverne på det nye busstilbudet, og de tok blant annet opp at folk må bytte buss på Stor-Rosta, at det er lang ventetid, en reiseplanlegger som ikke fungerer og sjåfører som må spørre passasjerer om hvor de skal kjøre. Kravet fra aksjonsgruppa er at det blir direktebusser hele døgnet.

Ingen lovnad nå

Det kan ikke administrerende direktør Janne Sollie i AtB love.

- Hvis vi må ta penger fra eget budsjett, kan vi ikke sette inn flere direktebusser. Om det blir et vedtak om å gi penger fra Byvekstavtalen, vil vi kjøpe ekstra kapasitet. Vi kan være med på å diskutere å utvide tiden med direktebusser. Det er færre som reiser utenom rushtiden, sier Sollie.

AtB har regnet ut at det vil koste sju millioner kroner ekstra å sette inn direktebusser hele døgnet fra Melhus og tilbake. Argumentet fra direktøren er at andre grupper kan komme til å kreve at det går direktebusser på deres rute og at det kan være manglende plass til bussene i Trondheim sentrum. Flere direktebusser kan ifølge Solli føre til at avganger må tas vekk.

Er skuffet

- Jeg er skuffet over at det ikke ble ja til direktebuss, sier Kirsti Øverland som startet underskriftsaksjonen for direktebuss.

Øverland tar bussen av og til, og tenker spesielt på at eldre har varslet at de gruer seg til å ta bussen etter ruteomlegginga.

Beklager trøbbel

Derimot beklager Sollie at det har vært en del trøbbel for bussbrukere fra Melhus, og hun lovte å få rettet opp i flere forhold.

- Vi vil også i neste uke legge fram fordeler og ulemper ved flere mulige forbedringer i møter med Melhus kommune, opplyser Sollie.

Men AtB er klar på at det nye omstigningspunktet på Tiller som ventes å være klart fra slutten av november, fortsatt er planlagt brukt utenom rushtid. AtB er villig til å se på om tiden med direktebusser kan utvides.

Direktøren viser til at AtB skal ha dialog med ordfører Gunnnar Krogstad og andre i Melhus på tirsdag og møte med brukerutvalget torsdag i neste uke.

Når det gjelder sjåfører som ikke finner fram, beklager Sollli dette og sier at AtB var blitt forsikret om at sjåførene er blitt godt nok opplært.

Kommunikasjonsrådgiver Tormod Ellingsen i AtB tror folk blir mer fornøyde når den permanente omstigningsterminalen utenfor City Syd står ferdig og om det blir kort ventetid.

- Det er ingen mening i at folk skal stå og vente i 20 minutter, sier direktør Sollie.

Sollie sier for øvrig at Melhus var blant kommunene som ble informert i forkant, og at AtB varslet dem som skulle sørge for at snuplass og omstigningsterminal ble bygd, om at det ville bli misnøye om dette ikke var ferdigstilt til 3. august. Snuplassen på Brekkåsen skal bygges av Statens vegvesen, og er bebudet ferdig i august neste år.