Krever at penger til direktebuss tas fra Byvekstavtalen

Nyheter

Tirsdag vedtok Melhus formannskap enstemmig etter forslag fra Sp, Melhuslista, Frp og V at penger fra Byvekstavtalen ikke skal brukes til å bedre det omstridte busstilbudet. AtB har sagt på et orienteringsmøte for Melhus formannskap at det vil koste sju millioner kroner å sette inn direktebuss fra Melhus hele døgnet. Ifølge formannskapet må fylkespolitikerne ordnet opp i busskrisen og hente penger fra fylkeskommunens budsjett. Det var Venstre som opprinnelig foreslo å ta penger fra Byvekstavtalen.