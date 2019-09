- Det blir skjebnesvangert for oss

Nyheter

Mandag denne uken mottok lederne i de 280 norske frivilligsentralene et nyhetsbrev fra Norges frivilligsentraler. Der kunne de lese om regjeringens forslag om å, fra og med 2021, omdisponere tilskuddene som årlig betales ut til sentralene fra statlig hold.

Omdisponeringen innebærer at tilskuddene fordeles ut ifra antall innbyggere som bor i hver kommune. Totalsummen av de utbetalte innskuddene blir akkurat som før – dermed får sentralene i de største kommunene (byene) en langt større del av kaka, mens de små kommunene får lide.

Hver frivilligsentral får 35,16 kroner i innskudd per innbygger som bor i kommunen.

- Om dette blir noe av, så blir det skjebnesvangert for oss. Det blir umulig å drive videre. Det gjelder de fleste frivilligsentralene i vårt distrikt, sier daglig leder ved Rennebu frivilligsentral, Maj Britt Svorkdal Hess.

- Ren sentralisering

Hun forklarer at av de 280 sentralene som finnes i Norge, kommer 70 til å få høyere tilskudd med den nye ordningen, mens de resterende 210 får mindre å rutte med.

- Hvis jeg da sier at det er litt over 30 sentraler i Oslo og 15 i Trondheim, så er vi opp på 45 stykker bare der. Tar vi med Bergen, Stavanger og andre store byer, så ser vi at dette blir ren sentralisering fra regjeringens side. Det vil ikke lenger være mulig å drive frivilligsentral nord for Hamar, med unntak av i områdene nærmest Trondheim. Av alle kommunene i nærområdet vårt, er det kanskje bare Melhus som berger.

Utregninger ut fra dagens folketall, viser at Oslo kommune ville fått 10,6 millioner kroner mer å fordele på byens sentraler ut fra dagens ordning. Rennebu hadde fått 326 000 kroner mindre enn tidligere, mens sentralen i Oppdal får 168 000 kroner mindre.

Bekymret ordfører

Da Ola Øie fikk nyss i dette forslaget, ble han så bekymret at han inviterte stortingsrepresentant Jorodd Asphjell for Trøndelag Ap, på besøk til Rennebu frivilligsentral.

- Jo større avstandene er i en kommune, jo større er behovet for å beholde frivilligsentralene. I byer, når konsentrasjonen av folk er så stor som den er, så skal det være både rimeligere og enklere å organisere, enn en frivilligsentral ute i distriktene, slår Jorodd Asphjell fast og påpeker at han synes sentralisering av frivilligheten ikke gir noen mening.

Øie supplerer:

- Jeg vet hva frivilligheten betyr for Rennebu kommune, og ble kjempebekymra da Maj Britt sendte meg den e-posten. Det finnes ikke bedre investeringer enn frivilligheten. Putter du inn en krone der, får du sju tilbake. Frivilligsentralene gir avkastning til samfunnet.

Må ta regninga

Leder ved Midtre Gauldal frivilligsentral, Trude Heggdal, og Hanne Gaup Lein fra Midtre Gauldal Arbeiderparti var også til stede.

Trude Heggdal er også topplistekandidat for Midtre Gauldal Arbeiderparti, men var tydelig på at hun utelukkende representerte frivilligsentralen under dette møtet.

- Skal sentralene videreføres, blir det kommunene som må ta regninga fra 2021. Det er lettere sagt enn gjort for et allerede stramt kommunebudsjett.

Svorkdal Hess sier hun har full forståelse for at kommunen ikke kan nedprioritere eldreomsorg og skole for å videreføre frivilligsentralen.

- Forslaget har ikke vært behandlet på Stortinget, men er en del av et vedlegg i statsbudsjettet, kalt Grønt Hefte, som går på nettopp fordeling av penger mellom kommunene.

- Mistet tilliten til politikerne

Svorkdal Hess legger ingenting imellom, når hun beskriver politikerne som i dag har ansvar for å lede dette landet:

- Jeg har mista tilliten til politikerne. For det første synes jeg de er vanskelige å snakke til. Når du sitter og hører på politiske debatter, så er det en ting jeg som velger savner og det er den lyttende egenskapen du skal ha når du faktisk er valgt av folket. Jeg er fullstendig klar over at det er mye meninger rundt omkring blant folket, men den dagen du slutter å høre på det folk har å si, da har du ingenting i den posisjonen som politiker å gjøre. Denne omdisponeringen var opp til diskusjon på Arendals-Uka, men det var ikke tema for det sittende politiske flertallet å gjøre noe med forslaget. Det ble signalisert inn til sentrale politikere at dette er en urettferdig måte å fordele penger på og at det rammer frivilligheten. Og hvorfor? Frivilligheten er en av tingene dere virkelig tjener penger på i Norge.

Frivilligsentral-lederen sier hun blir helt satt ut, når «politikerne setter by og land opp mot hverandre på denne måten».

- At det ikke skal lønne seg å være frivillig heller, når du bor på bygda, det finner jeg fryktelig provoserende, sier Svorkdal Hess.

- Det vi som har drevet med frivillighet en stund har sett, både når det gjelder frivillige lag og foreninger, som rotary og idrettslag, er at de sliter med rekrutteringen for å fylle medlemsverv. Folk vil gjerne bli med på dansegalla for utviklingshemmede, men de ønsker ikke ansvaret for regnskap og organisering. Frivilligsentralene er ikke medlemsorganisasjoner. Hit kan folk komme og ta i et tak når de har tid eller lyst, så er det opp til oss som jobber her å organisere det, sier Heggdal.

