Ap størst i skolevalget med Sp hakk i hæl

Nyheter

Melhus videregående skole har hatt skolevalg i likhet med andre skoler landet over. Resultatet er nå offentliggjort.

Arbeiderpartiet 29,4 prosent

Senterpartiet 19,2 prosent

Høyre 17,1 prosent

Fremskrittspartiet 5,2 prosent

PIR 5,2 prosent

Venstre 4,2 prosent

Sosialistisk Venstreparti 4,2 prosent

Miljøpartiet De Grønne 3,9 prosent

Rødt 4,7 prosent

Kristelig folkeparti 2,3 prosent

Demokratene 1,8 prosent

LIBS 1,6 prosent

Pensjonistpartiet 0,8 prosent

De Kristne 0,5 prosent

Vet elevene på Melhus hvem som kan bli ny ordfører? Ikke alle førstegangsvelgerne på Melhus videregående skole kunne navnene på de to mest aktuelle ordførerkandidatene.

88,6 prosent av elevene stemte. 34 stemmer ble forkastet og 34 stemmer var blanke.

Stor framgang for Sp og H

- Jeg skjønte at Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre ville gjøre det godt i skolevalget fordi de hadde gode representanter i panelet under skoledebatten, sier ordførerkandidat Jorid Jagtøyen (Sp) som er glad for framgangen Senterpartiet gjorde i skolevalget.

Senterpartiet gjorde det elendig under skolevalget for to år siden, og har nå gjort et kjempebyks. I 2017 fikk partiet 7,8 prosent og denne gangen 19,2 prosent. Arbeiderpartiet gikk tilbake sammenlignet med skolevalget for to år siden. Høyre kan også notere stor framgang. For to år siden fikk Høyre 9 prosent og nå 17,1 prosent.

Størst tilbakegang hadde Venstre som i 2017 fikk 16,8 prosent av stemmene, mens det denne gangen ble 4,2 prosent.