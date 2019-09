Vil bygge ny vei for å bedre trafikksikkerheten

Nyheter

– Vi er generelt bekymret for trafikksikkerheten på Hovin. I sentrumsområdet er det to overganger. Det ene er uoversiktlig og over den andre som er utenfor skolen, kjører folk veldig fort, sier Susan Stuen Børseth, leder for foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Hovin skole.