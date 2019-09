Ungdommer på taket av Gimse ungdomsskole

Nyheter

- Politiet kom til stedet klokken 19.10 og da var ungdommene borte, sier politikontakt Snorre Løvseth ved Gauldal politistasjonsdistrikt.

Han opplyser at det er flere farer ved å oppholde seg på dette taket.

- Det ene er en fare for å falle ned og skade seg, det andre er en fare for at det blir skader på taket. Det er jo også forbundet fare med å komme seg opp på taket, sier Løvseth.

Mann slått og sparket til blods på Støren Politiet har foreløpig ikke fått tak i gjerningspersonene.

Kjørte på bil bakfra på E6 Trafikkuhellet skjedde ved Gylland på Hovin.