Klager på bil på tomgang på Gimse

Nyheter

- Dette skaper støy for naboene, og når bilen står forlatt på tomgang med nøklene i, så kan den fort bli stjålet og brukt til uønsket aktivitet. Det er også et miljøaspekt her, sier Løvseth.

Han forteller at det å la bilen stå på unødvendig tomgang kan straffes med bøter.

- Vi var på stedet i går og snakket med bileier, sier Løvseth.

Fikk sidespeilet knust etter kollisjon En dansk mann tok på seg all skyld etter å ha krysset sperrelinjen på Kvål.

Fant mer tyvegods på Hofstad I forrige uke skrev Trønderbladet om en bonde som kom over et telt i skogen ved Hofstad næringspark.