Kjører rundt med campingvogn for å få folk til å stemme

Ifølge stortingsrepresentant Trond Giske (Ap) er det 1000 flere melhusbygger som ikke stemte ved forrige valg enn antallet som stemte på Arbeiderpartiet.

- Da har vi ikke klart å fortelle godt nok hvor viktig det er å få folk til å stemme, sier Giske.

Under et møte i Melhus Arbeiderparti for medlemmer og sympatisører uttrykte Giske bekymring for det han kaller apati og makteløshet, og slike følelser mener Giske kan være farlige.

Vil være folkelig

Giske som har mange støttespillere i Melhus, har i valgkampen vært minst to ganger i Melhus for å bakke opp lokalpolitikere og politikere som satser på fylkespolitikken. Begge gangene har han hatt med den lille campingvogna. Trønderbladet har tidligere skrevet om visitten Giske var på utenfor Melhustorget der han fortalte at campingvogna er så liten at han må ligge på skrå for å få plass i senga.

- Er du sikker på at du ikke skal være med på fest i kveld? Trond Giske og Tore O. Sandvik er på valgkampturne i Trøndelag, og campingvogna er for liten til at Giske kan overnatte i den.

Nå har han nettopp kommet tilbake fra Nordkapp, og turen ble tatt med den lille rødmalte campingvogna fra 1979 og farens gamle Volvo. Underveis har han hatt 15-20 valgkampstopp. Spøkefullt sa han på Melhus Arbeiderpartis kaffeprat-møte at Volvoen bruker under en liter bensin på mila bare når den er i fritt fall.

- Jeg har malt campingvogna selv. Folk synes nok det er litt folkelig at jeg kommer med campingvogna. Den skaper veldig godt humør, sier Giske til Trønderbladet og demonstrerer at han kan åpne den store ruta ved bordet inne i vogna.

Det siste stoppestedet på turneen i Melhus i dag tirsdag var utenfor Coop Extra, og der skulle Arbeiderpartiet konkurrere med en pizza-demonstrant. Det endte med at pizza-demonstranten leverte pizza inn i campingvogna og Giske fikk kastet i seg noen biter før han skulle videre på Melhus Arbeiderpartis møte. Deretter skulle han til Værnes for å dra hjem til familien i Oslo.

- Jeg håper treåringen kjenner igjen meg. Hun skal få se campingvogna senere - hun gjør den nok om til dukkestue, sa Giske før han gjorde seg klar til å dra til flyplassen.

Takket for støtten Både stortingsrepresentant Trond Giske og ordfører Gunnar Krogstad takket for støtten under 1.mai-arrangementet på Hovin.

Ikke i medvind

Under turneen i Melhus hadde han med seg ordførerkandidat Per Olav Skurdal Hopsø, og Giske forteller at det var delte meninger blant folk om nominasjonsprosessen. Meningsmålingene har ikke gitt Arbeiderpartiet medvind heller, medgir Giske. Både i Melhus og på fylkeshold har det ifølge meningsmålingene vært tilbakegang for Arbeiderpartiet, og i Melhus har partifolk satt i gang en storoffensiv for ordførerkandidaten. Giske sier at han opplever Arbeiderparti-folket i Trøndelag som et sammensveiset lag.

- Verken jeg eller Per Olav Skurdal Hopsø har brukt tid på TV-debatter, og i stedet har vi dratt ut for å lytte til folk, sier Giske.

Blant tilbakemeldingene folk har gitt til de to politikerne er at mat på sykehjem er et viktig tema, og at eldre kan føle seg ensomme. Under medlemsmøtet kom Giske inn på at antall eldre vil øke i årene framover, og han tror at den generasjonen han tilhører vil være kravstore i alderdommen.

Under kaffemøtet holdt avtroppende kommunepolitiker Jens Otto Havdal, og Anne Grethe Tevik hadde et kåseri. Cecilie Eide og sønnen Sindre sto for det kulturelle innslaget mens Eirik Grøseth Sund var konferansier. Ordfører Gunnar Krogstad hadde bestemt seg for ikke å delta på kaffemøtet, og han fastholder at han ikke vil drive valgkamp på grunn av utfallet av nominasjonen som førte til at han ble vraket som ordførerkandidat.