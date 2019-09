Har ikke hatt tid å vurdere 40-sone på Brekkåsen

Nyheter

Statens vegvesen ga først avslag på forlengelse av 40-sonen på Brekkåsen, og varslet så at etaten ikke har hatt tid til å se på den nye henvendelsen fra kommunen. Da kommunen ble klar over at et arbeidsuhell hadde ført til at innspill fra blant andre foreldre ikke var blitt sendt med søknaden, sendte kommunen et nytt brev til vegvesenet 20. juni.