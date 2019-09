Høstlig start på dagen

Nyheter

Uvant varme sensommerdager er i ferd med å avløses av mer høstlige temperaturer. Tirsdag morgen var det bare 2-3 grader, og enkelte steder måtte folk fram med isskrapa for å få av isen på bilens frontrute.

Natt til onsdag og onsdag morgen kan det også bli kjølig, og Meteorologisk institutt melder at det kan bli bare èn grad på steder som Soknedal målestasjon.

27. august ble det målt hele 29,1 grader i Soknedal mens det ble målt bare 1,9 grader 22. august. Kalde netter i august/september omtales ofte som jernnetter. Meteorologisk institutt opplyser for øvrig at månedstemperaturen for hele landet lå 1,7 grader over normalen i august, og at det var et avvik på 2,5 til 3 grader over normalen for Trøndelag, Vestlandet, Nordland og i fjellet i Sør-Norge. For Soknedal målestasjon var avviket på 2,6 grader. At det måles temperaturer opp i 30 grader sent i august er ifølge ei pressemelding fra Meteorologisk institutt sjeldent.