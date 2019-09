Åpner ny butikk - skal ansette seks nye

Nyheter

– Det som en gang var en ren Fagmøbler-butikk, blir nå utvidet til også å huse et Montér byggevarehus. De to avdelingene får hver sin inngang. På innsiden vil det være helt åpent med stor kjøkkenavdeling som midtpunkt og bindeledd, skriver Optimera AS i en pressemelding.