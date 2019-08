Too Far Gone skulle spille på Høstsprell: - Fryktelig tragisk

Nyheter

Fire personer er bekreftet omkommet, én er savnet og én er fraktet til sykehus etter en helikopterulykke i forbindelse med festivalen Høstsprell i Alta.

Too Far Gone skulle opptre på festivalen. Lørdag kveld klokka 22.00 skulle de etter planen gå på scenen som headlinere.

Manager Per Evjen bekrefter overfor Trønderbladet at ingen i bandet er involvert i ulykken.

- Vi ankom festivalområdet cirka 15 minutter etter ulykken. De som hadde lydprøver før Too Far Gone hørte smellet, forteller han.

Avlyste festivalen

Arrangøren har naturligvis valgt å avlyse festivalen etter den tragiske ulykken.

- Vi er helt enig i at festivalen valgte å avlyse. Det er ikke i vår verden å skulle gå på scenen etter en slik hendelse, sier Evjen.

- Hvordan opplever Too Far Gone det som har skjedd?

- Det er fryktelig tragisk og trist. Vi føler med familiene som er rammet. Så fort vi får vite navnene på de omkomne, skal vi sende kondolanser til pårørende, forteller manageren.

Reiser hjem i morgen

Bandet er samlet på hotellet i Alta da Trønderbladet prater med Evjen lørdag kveld.

- Det ble en brå slutt. Nå tar vi det helt med ro på hotellet. Vi reiser hjem i morgen, sier han.