- Sammen med andre jenter kan vi gjerne drite oss ut

Nyheter

Stadig flere kvinner fisker laks, og mange kjenner på behovet for å treffe likesinnede. For to år siden oppstod ei jentegruppe på Facebook, og herfra gikk invitasjonen til å bli med på kurs på Horgøyen gård denne uka. Vertinne Siri Stav sier det er første gang det holdes kurs for kvinner over flere dager i Gaula. Sammen med ektemannen Finn R. Buan er de vertskap for damekurset på Lundamo.