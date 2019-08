Signerte samarbeidsavtale om forebygging og beredskap

Nyheter

Torsdag signerte stasjonssjef Elisabeth Eldegard Eriksen ved Politistasjon sør og melhusordfører Gunnar Krogstad en samarbeidsavtale mellom Melhus kommune og Gauldal politistasjonsdistrikt.

- Dette er en avtale som har vært under arbeid lenge, men i går ble den formalistert, opplyser avsnittsleder Espen Konstad ved Politistasjon sør til Trønderbladet.

Politireformen

Avtalen «Avtale om tjenestetilbud og samarbeidsavtale om politiråd» sier blant annet noe om responstid, forebyggende arbeid, politiråd og politikontakt.

- Vi er veldig godt fornøyd med å ha gjennomført avtalen. Vi jobber stadig vekk med politireformen, og dette er en liten del av puslespillet, en slags milepæl i arbeidet, sier Konstad.

- Vi har et godt samarbeid

Ordfører Gunnar Krogstad er også fornøyd med å ha formalisert avtalen mellom kommunen og politiet.

- Vi har et godt samarbeid - spesielt på forebygging i bred forstand - og det skal vi fortsette å ha. Det er i alles interesse at vi har en kommune det er trygt å bo i, og hver enkelt av oss har et ansvar for å bidra til at det holder seg sånn. Det betyr at vi sammen må løse utfordringene som dukker opp, før de får utvikle seg til problemer, skriver Krogstad på Facebook.

