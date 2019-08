Jonas Gahr Støre i Melhus for å hjelpe partiets ordførerkandidat

Nyheter

- Hei, jeg heter Jonas.

Det var innlednngsordene til Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet, da han kom til Melhus videregående skole fredag formiddag.

Etter å ha blitt tatt imot av blant annet Per Olav Skurdal Hopsø som er leder i Trøndelag Arbeiderparti og ordførerkandidat i Melhus, gikk Jonas Gahr Støre inn i skolens audiotorium. Der ventet tredjeårselever og elevrådet. I innlegget var Støre klar på at han er imot fritt skolevalg og at han er for skolemat.

Det var stort presseoppbud på Melhus videregående skole - noe som kan skyldes at Støre har måttet svare på hvorfor han har aksjer i fond som støtter privat omsorg samtidig som at han er imot privatisering av eldreomsorg.

Imot fritt skolevalg

I Trøndelag er det ikke fritt skolevalg, men elever kan søke seg inn på andre skoler enn nærskolen dersom nærskolen ikke har det tilbudet søkeren ønsker. Det er også mulig å bli tildelt en annen skole enn nærskolen om nærskolen ikke har nok elevplasser. I Melhus er det mange ungdommer som søker seg inn på skoler i Trondheim eller i andre nabokommuner.

- Jeg er for at det skal være fleksibiltet, sa Støre på spørsmål om det skal være mulig for ungdom å søke seg til andre skoler om disse ligger nærmere enn den utpekte nærskolen.

Støre mener at fritt skolevalg kan føre til klasseskille og slå beina under skoler som Melhus videregående skole fordi det kan bli for få søkere.

Elevrådsleder Sarah Bones Hammervold er ikke enig med Støre i at det ikke skal tillates fritt skolevalg slik regjeringa ønsker. 17-åringen bor i Buvika og har Melhus videregående skole som nærskole.

- Jeg er for fritt skolevalg. Selv søkte jeg meg til Melhus videregående skole fordi skolen er bra. Skille mellom elever kan bli et problem med fritt skolevalg så jeg har litt blandede følelser når det gjelder fritt skolevalg, sier Hammervold.

Arbeiderpartiets leder har vært i hardt vær i det siste på grunn av aksjer i fond som støtter privat helseomsorg. Helse var ikke tema under den delen media fikk være til stede på.

Vil hjelpe ordførerkandidaten

Det Støre derimot også ville si til ungdommene er at det viktigste er at de stemmer. Dessuten dette:

- Jeg er her fordi Per Olav er ordførerkandidat, sa Støre.

Arbeiderpartiet har mistet velgere både i Melhus, på fylkeshold og nasjonalt ifølge meningsmålinger. Partiet er det største i Melhus, men Senterpartiet er hakk i hæl. Trønderbladet har tidligere skrevet om at Høyre som har samarbeidet med Ap og KrF denne perioden, har brutt med Arbeiderpartiet og heller vil ha borgerlig samarbeid.

Vet elevene på Melhus hvem som kan bli ny ordfører? Ikke alle førstegangsvelgerne på Melhus videregående skole kunne navnene på de to mest aktuelle ordførerkandidatene.

Inne i auditoriet spør Støre høyt hva som er den viktigste saken i Melhus.

- At jeg blir ordfører, sier Per Olav Skurdal Hopsø.

33-åringen har i likhet med Senterpartiet, fridd til førstegangsvelgerne gjennom direkte brev.

Hopsø har selv gått på Melhus videregående skole og er utdannet laborant. Mesteparten av det yrkesaktive livet har Hopsø vært politiker.

- Om det blir fritt skolevalg vil det være karakterer som styrer, sier Hopsø.

Hopsø mener at regjeringas forslag om fritt skolevalg fører til en sentralisering av makta og tar fra fylkeskommunen en av oppgavene.

Visste ikke at Høyre brøt ut av samarbeid Kristelig Folkeparti fikk aldri beskjed av Høyre om at Høyre takker nei til videre samarbeid med Arbeiderpartiet.

Når det gjelder kampen om ordførervervet i Melhus sa Hopsø utenfor skolen at han synes det er helt urimelig at Senterpartiet skal samarbeide med KrF og Høyre.