Kraftig regnvær i vente

Østlandet har allerede fått tordenvær og mye regn, og nå kan Trøndelag stå for tur. De første regndråpene i vårt distrikt har allerede kommet, og Meteorologisk institutt melder at det kan komme mye regn i løpet av dagen. Det kan også bli tordenvær.

Ifølge Meteorologisk institutt kan det komme over 30 mm regn i løpet av dagen. Temperaturen vil fortsatt være av det sommerlige slaget, og for Soknedal målestasjon melder Metorologisk institutt at det kan bli 22 grader midt på dagen. Til sammenligning kom det 47,9 mm i løpet av hele juli.

27. august ble det målt 29,1 grader i Soknedal - rekord så sent på sommeren. Snittemperaturen de siste 30 dagene er for øvrig 13,6 grader og det er 2,2 grader over normalen.

Kotsøy var varmest i landet Torsdag ble det målt over 30 grader på Kotsøy, og ingen andre steder i landet var det så varmt.