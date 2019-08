Nå gjør AtB endringer på bussene fra Melhus

Nyheter

Etter at bussystemet ble endret 3. august har det vært stor misnøye med busstilbudet til og fra Melhus. Blant annet har mange klaget på at det nå tar mye lenger tid å reise med bussen nå enn det gjorde med 38-bussen. Flere har tatt til orde for å få tilbake en direktebuss mellom Melhus og Trondheim, men det ønsket etterkommer ikke AtB. Likevel gjør de nå endringer på busslinjene 71 og 88, som betjener Melhus/Brekkåsen.