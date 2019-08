Byr inn til ny Estlandskveld

Nyheter

Torsdag kveld har Estlandsforeningen møtekveld på Korsvegen bedehus, og Kjellrun Skagseth Kolås fra styret i Estlandsforeningen forteller at det vil bli interessante foredrag og innsamling av penger gjennom lotteri.

- Vi driver fortsatt med hjelpearbeid, og vi har kontakt med kommunen Tapa, forteller Skagseth Kolås.

Under møtekvelden vil de frammøtte få høre et foredrag med Grete Hyldmo fra Dronning Mauds Minne om et internasjonalt program (ICDP) som skjer i samarbeid med Estland. Dessuten kommer sju fra kommunen Tapa og to fra Narva for å fortelle om situasjonen på hjemstedene. I forbindelse med det internasjonale programmet er det søkt om EU-støtte, men det vil fortsatt være behov for økonomisk støtte fra Norge ifølge Skagseth Kolås.

- I forskningsprogrammet er det lagt opp til at de skal dra til et annet land og ta utdanning, og da er det behov for vertskap, sier Skagseth Kolås.