Lundamo sentrum får nye gatelys etter flere ulykker

Etter flere ulykker og deriblant ei ulykke der en ungdom fikk varige skader, har Statens vegvesen satt seg ned for å se hva som kan bedre trafikksikkerheten i Lundamo sentrum. Ordfører Gunnar Krogstad (Ap) har tidligere tatt opp i Trønderbladet at det er dårlig veibelysning og fotgjengerfelt som kan være uheldig plassert.

Påkjørt i gangfelt

Ungdommen ble påkjørt i et fotgjengerfelt i den sørlige delen av Lundamo sentrum, og sjåføren forklarte i retten at hun hadde oppmerksomheten på et skilt på veggen til et forretningsbygg framfor å følge med på veien. Sjåføren som kom i motsatt retning så 17-åringen.

Statens vegvesen vurdere flere tiltak for å gjøre Lundamo sentrum mer trafikksikker, og ett av dem er altså bedre belysning. Anne Grete Skevik, byggeleder elektro i Statens vegvesen, forteller at det ble sendt ut forespørsel om anbud på ny veibelysning.

Budsjett på 2,5 millioner

- Vi har fått inn to tilbud fra leverandører og det vil ta litt tid å vurdere disse. Vårt budsjett er på 2,5 millioner kroner, sier Skevik.

Behovet er absolutt til stede mener Skevik.

- Det er heftig trafikk i Lundamo sentrum, og dette er også en skolevei. Noen av gangfeltene er dårlig belyst, og det er mange avkjørsler, sier Skevik.

Når anbyder er valgt, blir arbeidet satt i gang. Skevik forteller at de gamle trestolpene fra Lyngevegen og fram til bensinstasjonen i nord skal tas ned. Deretter skal det legges kabel og så settes opp stålmaster. Dette håper vegvesenet gir bedre lys i Lundamo sentrum.

- Det kommer til å bli en to måneder lang byggetid, og vi kommer til å sende ut informasjon til skolen og beboerne, forklarer Skevik.

Planen er ifølge vegvesenet å få gjort arbeidet før jul. Statens vegvesen har tidligere sagt at det ikke finnes midler til å utbedre trafikksikkerheten, men har altså funnet det nå.

Gangfeltet

Hva som skjer med gangfeltet der 17-åringen ble påkjørt, er foreløpig ikke avklart ifølge Skevik. Vegvesenet har hatt trafikktaller på et skilt ved gangfeltet. Flere har pekt på at det er mange gangfelt over E6 i Lundamo sentrum,og at det kan være behov for å kanalisere trafikken for de myke trafikantene over noen få.

- Det er veldig bra at det settes inn tiltak i Lundamo sentrum. Der har det vært noen ulykker, og en av dem var stygg. Det vi ser er at at det ble ny E6 mellom Trondheim og Melhus, har køa flyttet seg litt lenger sør og enkeltet perioder er det kø helt til Lundamo. Det er behov for ny E6, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Èn annen som er glad for at det skal bli bedre trafikksikkerhet, er Jørn Ove Moen i Lundamo Arbeidersamfunn.

- Vi er meget glad for at Statens vegvesen etter kraftig press fra blant annet Arbeiderpartiet og ordfører Gunnar Krogstad, har resultert i at vegvesenet har funnet midler til dette meget viktige trafikksikkerhetstiltaket. Dette er en god start, men ved sine fartskontroller registrerer politiet at det fortsatt holdes for høy fart gjennom Lundamo sentrum. Det vil derfor fortsatt være behov for å se på ytterligere løsninger for å bedre trafikkforholdene gjennom Lundamo. Arbeiderpartiet, og Lundamo Arbeidersamfunn spesielt, vil fortsatt ha høyt fokus på at det blir gjort mer for trafikksikkerheten på Lundamo, forteller Moen.