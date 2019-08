Skal bygge boliger for funksjonshemmede på Støren

Nyheter

- Eiendom og kommunalteknikk er byggherre for dette prosjektet som består av åtte boenheter planlagt for unge funksjonshemmede. For å gjøre denne utbyggingen var det behov for en ny regulering av området, og denne reguleringsplanen er nå ute på høring. Arbeidet med reguleringsplanen startet i fjor, og endelig vedtak på denne vil sannsynligvis bli gjort ved slutten av året, forteller Reitan.