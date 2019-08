Krever direktebuss fra Melhus - AtB sier nei

Nyheter

- Datteren Anne Victoria kom for sent til skolen i dag fordi bussen var forsinket, sier Jan Eivind Tønnessen fra Melhus.

Ble forsinket

Anne Victoria (16) er en talentfull musiker, og går på musikklinja på Katedralskolen. Bussen holdt ikke rutetabellen og Anne Victoria rakk ikke skolestart.

- Det blir jo fravær med en gang, og jeg forsøkte å få varslet lærerne om at hun ville bli forsinket. Men det var ikke så lett å få tak i noen. Jeg har også bedt AtB om en attest på at hvorfor hun kom for sent, sier Tønnessen.

Tønnessen forteller at datteren kan ta en tidligere buss, men da må hun vente 30 minutter i byen på at skoledagen skal starte.

- 30 minutter er lang tid for en 16-17-åring, sier Tønnesen som mener at det må bli en forbedring i busstilbudet slik at skoleelever ikke blir forsinket.

At elever blir rammet av det nye rutetilbudet, er noe ordførerkandidat Jorid Jagtøyen (Sp) merket under skoledebatten på Melhus videregående skole på fredag. Buss var noe som opptok ungdommene. Trønderbladet har tidligere skrevet at avdelingsleder Geir Frode Moen ved Melhus videregående skole har fått tilbakemelding fra elever om at det nye rutetilbudet skaper problemer for elevene.

Forventer direktebuss også midt på dagen

- Det bør være direktebuss fra Melhus i alle fall som utvidet rushtid og helst hele dagen. Ungdommer forteller at de kommer for sent til skolen i Trondheim, og eldre er bekymret for at de ikke rekker fram i tide til legebesøk på sykehuset, sier Jagtøyen.

Jagtøyen er opprørt over at det ikke straks gjøres noe for å bedre busstilbudet for reisende fra Melhus til Trondheim og motsatt vei når det nå rapporteres om store problemer. Hun mener at folk ikke har tid til å vente på en evaluering og hun mener at folk er i ferd med å gå over til bilkjøring i stedet.

- Jeg vil stå på for at det skal ryddes opp straks. Hele prosjektet med byvekstavtalen og nullvekstmålet henger i en tynn råd, sier Jagtøyen.

Jagtøyen har merket seg at pendlerparkeringa på Brubakkhaugen nå er halvfull i stedet for smekkfull som den var før ruteomlegginga. Flere av direktebussene fra Trondheim til Melhus sentrum stopper ikke ved pendlerparkeringa som det er brukt flere millioner kroner på.

Ett annet moment hun vil ta opp er at matebussen til Løvset kjører før bussen fra byen kommer til Melhus skysstasjon, og at folk må vente lenge på en ny matebuss.

- Ikke bærekraftig

- Jeg tror ikke at det vil være bærekraftig over tid at folk må bytte buss i Trondheim. Skal du ha folk til å ta bussen, må du ha en effektiv avvikling. I Oslo går folk rett på t-banen som tar dem inn til sentrum, og derfor tar folk banen. Bussbytte kan være akseptabelt når sola skinner og det er varmt, men det er noe annet om vinteren når det blåser og snør, sier Borten Moe som er nestleder i Senterpartiet og har tatt kontakt med Trønderbladet.

Borten Moe mener at det offentlige må ta hensyn til at folk skal reise inn og ut av byen.

Vil justere kjøretider

AtB ble kalt inn til et orienteringsmøte hos Melhus formannskap, og avdelingdirektør Harald Storrønning fikk da klar beskjed om at noe må gjøres. Han medga at Melhus og Malvik ikke har fått et godt tilbud og at de to kommunene ikke var framme i panna da tilbudet ble planlagt. Årsaken til at Melhus ble glemt var ifølge Storrønning at Melhus ennå ikke hadde sluttet seg til byvekstavtalen. Skal det gå direktebusser ifølge AtB, vil det koste sju millioner kroner.

- AtB tok i dag ta kontakt med rådmann i Melhus for å avtale møte for å følge opp status etter formannskapsmøtet på tirsdag. AtB har bestilt justering av kjøretider for L88 mot L71 og L71 mot M1 på Stor-Rosta med effekt tidlig neste uke. Vi vurderer at det ikke bør treffes tiltak utover de som er nevnt over, før det er avholdt dialog med kommunen og det er erfaringer med justert tilbud, opplyser Storrønning.

Storrønning bekrefter at det i klartekst betyr at det ikke blir satt inn direkteruter utenom rushtid. Når det gjelder morgenrushet, mener han at det burde være rikelig med avganger siden det går buss hvert tiende minutt.