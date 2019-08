Buss-aksjonist gir seg ikke

Nyheter

For ei uke siden opprettet melhusbyggen Jan Arne Vold (51) Facebook-gruppa «Vi som vil ha buss 38 Brekkåsen-Stjørdal, og nå har gruppa over 2000 medlemmer. Kravet er å få slutt på at bussreisende må bytte buss på Stor-Rosta på Heimdal.