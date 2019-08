Vet elevene på Melhus hvem som kan bli ny ordfører?

Nyheter

Onsdag samarbeider NRK og Trønderbladet om en felles valgdebatt i Melhus sentrum. I den forbindelse tok vi turen til Melhus videregående skole for å høre hva tredjeklasseelevene kan om årets kommunevalg.

Ønsker man å bli den nye ordføreren i Melhus, kan det være en fordel at innbyggerne vet hvem man er.

- Jeg har ikke sett dem før

Så derfor gjorde vi det enkelt; viste bilder av de to mest aktuelle ordførerkandidatene, Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) og Jorid Jagtøyen (Sp), og spurte: Hvem er dette?

- Det skulle jeg gjerne likt å visst, men jeg vet ikke. Jeg aner faktisk ikke, ler Julie Høvik.

- Jeg gjetter at de er ordførerkandidater, men mer enn det vet jeg ikke, sier William Suleiman.

- Nei, jeg har ikke sett dem før, svarer Joakim Sørstrand.

Tippet riktig

Stian Erdal Sivertsen var en av få avgangselever som visste hvem de to sentrale skikkelsene på bildene er.

- Det der er Jorid Jagtøyen i Senterpartiet og han andre heter Per Olav. Eeeh, ja, Per Olav i Arbeiderpartiet, sier Erdal Sivertsen og får applaus av klassekameratene for å ha tippet riktig.

